Мэрия Москвы планирует закупить для работников столичной полиции около 10 000 смартфонов. Они будут использоваться для проверки цифровых пропусков у граждан. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Устройства приобретут у единственного поставщика, оценка предложений уже проводится департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы.
Смартфоны должны работать на Android, оснащаться экраном от 5,5 дюйма, 2 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом от 8 до 16 ГБ. Сначала планируется закупить до 5 000 таких устройств. Также ДИТ обсуждает возможность отсрочки платежа сроком до 90 дней, а устройства должны быть в наличии у поставщика на складах в Москве. По словам источников, ведомство рассматривает недорогие модели Honor и Samsung.
Напомним, пропускная система для усиления мер по борьбе с коронавирусом в Москве начала работать с 13 апреля. Получение пропуска необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. В результате первых проверок 15 апреля на въезде в Москву образовались пробки, а в метро большие очереди.
Компания «Марвел-Дистрибуция» подтвердила получение запроса на поставку смартфонов для ДИТ Москвы. Поставщик предоставил модели нескольких брендов в ценовом диапазоне от 4 000 до 12 000 рублей для тестирования и готов выполнить полностью необходимый объем поставок.
Эксперты сообщают, что необходимость в обслуживании и установке специализированного программного обеспечения может повлиять на конечную стоимость смартфонов. С учетом того, что были выбраны устройства из бюджетного сегмента, срок их жизни вряд ли превысит год, поэтому они скорее всего не будут использоваться после окончания пандемии в других проектах. Помимо этого, сообщается, что использование бюджетных устройств для проверки пропусков, которые содержат персональные данные граждан, может быть рискованным с точки зрения безопасности эти данных. Смартфоны из этого сегмента не всегда получают все необходимые обновления.
Смартфоны должны работать на Android, оснащаться экраном от 5,5 дюйма, 2 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом от 8 до 16 ГБ. Сначала планируется закупить до 5 000 таких устройств. Также ДИТ обсуждает возможность отсрочки платежа сроком до 90 дней, а устройства должны быть в наличии у поставщика на складах в Москве. По словам источников, ведомство рассматривает недорогие модели Honor и Samsung.
Напомним, пропускная система для усиления мер по борьбе с коронавирусом в Москве начала работать с 13 апреля. Получение пропуска необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. В результате первых проверок 15 апреля на въезде в Москву образовались пробки, а в метро большие очереди.
Компания «Марвел-Дистрибуция» подтвердила получение запроса на поставку смартфонов для ДИТ Москвы. Поставщик предоставил модели нескольких брендов в ценовом диапазоне от 4 000 до 12 000 рублей для тестирования и готов выполнить полностью необходимый объем поставок.
Эксперты сообщают, что необходимость в обслуживании и установке специализированного программного обеспечения может повлиять на конечную стоимость смартфонов. С учетом того, что были выбраны устройства из бюджетного сегмента, срок их жизни вряд ли превысит год, поэтому они скорее всего не будут использоваться после окончания пандемии в других проектах. Помимо этого, сообщается, что использование бюджетных устройств для проверки пропусков, которые содержат персональные данные граждан, может быть рискованным с точки зрения безопасности эти данных. Смартфоны из этого сегмента не всегда получают все необходимые обновления.
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P.S. Не увлекаюсь политикой, просто размышляю.
Чтоб вы понимали, там будут стоять АНАЛОГИ Pdf (наш, российский)😑, ворд, ексель и так далее. Интересно, как будут выкручиваться с ЛОТОС (он поставляется IBM вообще). Сплошные бессмысленные костыли, от которых люди шарахаются.
Попилят, разворуют , глупо все это, зачем, костыли!
Что вы перелагаете , уважаемые комментаторы , может свои телефоны отдадите? Нет, не айфоны по 100тыс.₽, наверняка есть старые , которые уже не востребованы , но ещё послужат.