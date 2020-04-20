Мэрия Москвы планирует закупить для работников столичной полиции около 10 000 смартфонов. Они будут использоваться для проверки цифровых пропусков у граждан. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Устройства приобретут у единственного поставщика, оценка предложений уже проводится департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы.



Смартфоны должны работать на Android, оснащаться экраном от 5,5 дюйма, 2 ГБ оперативной памяти и хранилищем объемом от 8 до 16 ГБ. Сначала планируется закупить до 5 000 таких устройств. Также ДИТ обсуждает возможность отсрочки платежа сроком до 90 дней, а устройства должны быть в наличии у поставщика на складах в Москве. По словам источников, ведомство рассматривает недорогие модели Honor и Samsung.



Напомним, пропускная система для усиления мер по борьбе с коронавирусом в Москве начала работать с 13 апреля. Получение пропуска необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. В результате первых проверок 15 апреля на въезде в Москву образовались пробки, а в метро большие очереди.



Компания «Марвел-Дистрибуция» подтвердила получение запроса на поставку смартфонов для ДИТ Москвы. Поставщик предоставил модели нескольких брендов в ценовом диапазоне от 4 000 до 12 000 рублей для тестирования и готов выполнить полностью необходимый объем поставок.



Эксперты сообщают, что необходимость в обслуживании и установке специализированного программного обеспечения может повлиять на конечную стоимость смартфонов. С учетом того, что были выбраны устройства из бюджетного сегмента, срок их жизни вряд ли превысит год, поэтому они скорее всего не будут использоваться после окончания пандемии в других проектах. Помимо этого, сообщается, что использование бюджетных устройств для проверки пропусков, которые содержат персональные данные граждан, может быть рискованным с точки зрения безопасности эти данных. Смартфоны из этого сегмента не всегда получают все необходимые обновления.





