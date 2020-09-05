Android Auto

Компания Google убрала из своей платформы Android Auto ограничение, которое действовало только в двух странах — Японии и России. Жителям и гостям этих государств скоро станет доступно беспроводное подключение к автомобильным системам на базе этой платформы.

Как заметили авторы 9to5Google, в официальной документации Android Auto, опубликованной на сайте Google, больше не указано, что функция Android Auto Wireless не работает в России и Японии. Что заставило компанию убрать это ограничение, неизвестно.

В скором времени российские (и японские) пользователи Android Auto смогут подключаться к инфоразвлекательной системе со смартфона через беспроводное соединение. До сих пор такой возможности не было, что доставляло водителям значительные неудобства, ведь управлять этой системой приходилось с помощью экрана на приборной панели, хотя гораздо логичнее было бы прибегать к помощи смартфона.

Беспроводное подключение к Android Auto в настоящее время поддерживается лишь некоторыми моделями смартфонов — Google Pixel или Samsung с Android 10, а также Samsung Galaxy S8, Galaxy S8+ или Note 8 с Android 9 Pie. С выпуском Android 11 доступ к Android Auto Wireless будет реализован на любых смартфонах, обновившихся до этой версии операционной системы, при условии поддержки сетей Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц.


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