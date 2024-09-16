Самое главное из обзоров Apple AirPods 4. Стоит ли брать эту новинку?

В зарубежной прессе появились первые обзоры представленных недавно наушников AirPods 4 от компании Apple. Журналисты рассказали об их особенностях, отметив как достоинства, так и слабые стороны.
The Verge
Сохранился прежний дизайн, но наушники ещё комфортнее сидят в ушах, кейс стал компактнее, а заряжать его можно через Type-C. Доступно две модификации этой модели: за 129 долларов без активного шумодава и за 179 долларов с шумодавом и поддержкой беспроводной зарядки. Звучание стало лучше, сохранилось удобное сопряжение и быстрое переключение между разными гаджетами, появилась возможность взаимодействовать с Siri движениями головы. Шумодав работает немного не так, как ожидаешь: он не полностью блокирует внешние шумы, и если музыка не играет, всё равно немного слышно окружающие звуки.
Yahoo Finance
Модель AirPods 4 с шумодавом стоит на 70 долларов дешевле, чем AirPods Pro 2, хотя предлагает схожие возможности. Когда есть выбор между обычными AirPods 4 и версией с шумодавом, лучше выбрать вторую — ради удобства использования беспроводной зарядки и возможности приглушать внешние звуки. Конструкция наушников частично открытая из-за отсутствия силиконовых затычек, поэтому шум блокируется не полностью. Обе версии хорошо справляются с передачей голоса в телефонных разговорах и при общении с Siri, жесты головы хорошо распознаются, пользоваться ими удобно, но они могут выглядеть странно в людных местах. Во время полёта на самолёте шума турбины не было слышно, заряда хватило на четыре с лишним часа, а без шумодава автономность можно продлить на час.
AirPods 2 / AirPods 3 / AirPods 4
CNet
AirPods 4 получили от CNet оценки 8,8 и 8,3 балла за версии с шумодавом и без него. Наушники удобнее сидят в ушах, благодаря улучшенной конструкции корпуса и отсутствию силиконовых затычек. Обычно акустика такого форм-фактора лишена активного шумодава, так что это редкое исключение. Даже у тех, кто не мог использовать AirPods 2 или AirPods 3 из-за того, что наушники выпадали из ушей, с AirPods 4 такой проблемы не возникает — они сидят плотнее. В новой модели используется тот же чип H2, что и в AirPods Pro 2, но звук стал лучше благодаря усовершенствованному усилителю и более плотной посадке в ушах. В сравнении с AirPods 2 верхние частоты стали боле чистыми, а бас более глубоким, хотя и не таким, как в AirPods Pro 2, у которых ещё более плотная посадка из-за силиконовых затычек. Для передачи сигнала используется диапазон 5 ГГц, а не 2,4 ГГц, что уменьшило задержки звука и увеличило стабильность соединения, а при использовании Apple Vision Pro появляется поддержка lossless-аудио. CNet тоже рекомендует доплатить 50 долларов и взять более дорогую версию AirPods 4, но не только из-за шумодава, а ещё и из-за дополнительных возможностей кейса. Он поддерживает беспроводную зарядку, в него встроен чип BLE (Bluetooth Low Energy) и динамик, его можно находить через приложение Find My.
Выводы
Другие издания (TechCrunch, Engadget, CNN, Tom's Guide) пишут примерно то же самое и повторяют тезисы своих коллег. Журналисты отмечают улучшенный дизайн наушников и более качественный звук. Из двух версий они рекомендуют купить ту, что стоит дороже: она предлагает редкую для своего форм-фактора функцию активного шумоподавления, а также беспроводную зарядку и возможность поиска кейса со звуковым оповещением.
В России цены на AirPods 4 почти вдвое выше, чем в США: около 20 тысяч рублей за версию без шумоподавления и около 25 тысяч за вариант с шумодавом.
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