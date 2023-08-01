Самое ужасное, чем я пользовался: наушники Apple EarPods и AirPods (1-2)

Справедливости ради стоит отметить — вероятно в Apple догадывались, что их наушники откровенный хлам и, начиная с первой модели до семерки все iPhone оснащались разъемом 3,5 мм, поэтому в выборе наушников от сторонних производителей я был неограничен.

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Совсем не жалею, что Apple убрала из коробок своих гаджетов комплектные наушники, поскольку считаю их настоящим хламом. Все модели, начиная с проводных из комплекта iPhone и iPod, заканчивая AirPods 1-го и 2-го поколения не годятся для прослушивания музыки.Познакомился с проводными наушниками Apple после покупки iPhone 3G и сразу был удивлен, почему с таким шикарным устройством производитель кладет в коробку откровенный треш. Поясню, до айфона я пользовался телефоном Sony Ericsson W810i и у него в комплекте была просто божественная гарнитура с силиконовыми вкладышами.Наушники из коробки Sony Ericsson отлично сидели в моих ушах на протяжении длительного сеанса прослушивания и обеспечивали очень качественное звучание с насыщенными басами. Комплектная гарнитура iPhone 3G (Apple Earphones) напротив постоянно вылетала из ушей и выдавала невыразительную кашу из частот. Из-за особенностей форм-фактора вкладышей открытого типа на полной громкости в общественном месте мою музыку вместе со мной слушали все окружающие.После iPhone 3G последовал iPhone 4 и несколько моделей iPod — у всех в комплекте шла эта никчемная проводная гарнитура, которая пригодна только для ответа на телефонные звонки (только не в случае с iPod конечно же🙂). Вместе с iPhone 5 представили обновленную гарнитуру Apple EarPods. Во время просмотра презентации мне очень понравилась их новая форма. На старте продаж я купил пятый айфон и, к сожалению, чуда не случилось. EarPods также предательски выпадали из моих ушей, а в их звучании появился только мизерный намек на хоть какие-то низкие частоты.В 2016 году Apple представила миру первое поколение своих TWS-наушников — AirPods. В кругу друзей мы тогда очень сильно смеялись над ними, поскольку гаджет смотрелся так, как будто яблочные дизайнеры просто отрезали провода ножницами. В целом, не считая канувших в лета проводов, AirPods сохранили преемственность в дизайне и в плане комфорта посадки мало чем отличались от EarPods со всеми вытекающими. Они также выпадают у меня из ушей и обеспечивают довольно слабое по качеству звучание со всеми болячками вкладышей открытого типа. А еще их длинная ножка смотрится очень нелепо — как будто лапша из уха свисает.К третьему поколению AirPods стали прилично выглядеть, обзавелись качественным звучанием и стали лучше сидеть в моих ушах, но при ходьбе, а уже тем более на беговой дорожке эти наушники все также вылетают, как «не родные». В моих глазах Apple очень сильно реабилитировалась после выпуска второго поколения AirPods Pro. Эта модель сохранила удачный форм-фактор предшественника, но обзавелась прокачанным шумодавом и очень достойным звучанием, благодаря чему их можно смело рекомендовать.