Самое ужасное, чем я пользовался: наушники Apple EarPods и AirPods (1-2)

Георгий
EarPods

Совсем не жалею, что Apple убрала из коробок своих гаджетов комплектные наушники, поскольку считаю их настоящим хламом. Все модели, начиная с проводных из комплекта iPhone и iPod, заканчивая AirPods 1-го и 2-го поколения не годятся для прослушивания музыки.

Познакомился с проводными наушниками Apple после покупки iPhone 3G и сразу был удивлен, почему с таким шикарным устройством производитель кладет в коробку откровенный треш. Поясню, до айфона я пользовался телефоном Sony Ericsson W810i и у него в комплекте была просто божественная гарнитура с силиконовыми вкладышами.

Apple Earphones

Наушники из коробки Sony Ericsson отлично сидели в моих ушах на протяжении длительного сеанса прослушивания и обеспечивали очень качественное звучание с насыщенными басами. Комплектная гарнитура iPhone 3G (Apple Earphones) напротив постоянно вылетала из ушей и выдавала невыразительную кашу из частот. Из-за особенностей форм-фактора вкладышей открытого типа на полной громкости в общественном месте мою музыку вместе со мной слушали все окружающие.

Наушники SE W810i

После iPhone 3G последовал iPhone 4 и несколько моделей iPod — у всех в комплекте шла эта никчемная проводная гарнитура, которая пригодна только для ответа на телефонные звонки (только не в случае с iPod конечно же🙂). Вместе с iPhone 5 представили обновленную гарнитуру Apple EarPods. Во время просмотра презентации мне очень понравилась их новая форма. На старте продаж я купил пятый айфон и, к сожалению, чуда не случилось. EarPods также предательски выпадали из моих ушей, а в их звучании появился только мизерный намек на хоть какие-то низкие частоты.

Apple EarPods

Справедливости ради стоит отметить — вероятно в Apple догадывались, что их наушники откровенный хлам и, начиная с первой модели до семерки все iPhone оснащались разъемом 3,5 мм, поэтому в выборе наушников от сторонних производителей я был неограничен.

Apple AirPods

В 2016 году Apple представила миру первое поколение своих TWS-наушников — AirPods. В кругу друзей мы тогда очень сильно смеялись над ними, поскольку гаджет смотрелся так, как будто яблочные дизайнеры просто отрезали провода ножницами. В целом, не считая канувших в лета проводов, AirPods сохранили преемственность в дизайне и в плане комфорта посадки мало чем отличались от EarPods со всеми вытекающими. Они также выпадают у меня из ушей и обеспечивают довольно слабое по качеству звучание со всеми болячками вкладышей открытого типа. А еще их длинная ножка смотрится очень нелепо — как будто лапша из уха свисает.

Эволюция AirPods

К третьему поколению AirPods стали прилично выглядеть, обзавелись качественным звучанием и стали лучше сидеть в моих ушах, но при ходьбе, а уже тем более на беговой дорожке эти наушники все также вылетают, как «не родные». В моих глазах Apple очень сильно реабилитировалась после выпуска второго поколения AirPods Pro. Эта модель сохранила удачный форм-фактор предшественника, но обзавелась прокачанным шумодавом и очень достойным звучанием, благодаря чему их можно смело рекомендовать.
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Комментарии

STFU
+86
STFU
Под всем подписываюсь. Все уши эпла до прошек и максов УГ
Сегодня в 15:17
#
–411
NYX STFU
Максами не пользовался, но говорят, что есть получше и дешевле. А прошки ну так ничего. Срок годности как обычно — год и не более, потом начинают моросить. Второе поколение у меня проблемы с подключением и это просто дикость.
час назад в 16:56
#
Misha Gynin
+73
Misha Gynin
Нечего на наушники пенять коли уши кривые 😂 сделать универсальные для всех недорогие наушники нереальная задача (мне например совершенно не подходят вставки которые глубоко в ушной канал ставятся), и мое мнение Apple AirPods Pro серии с ней справляются, а по качеству звука они были достойные.
Сегодня в 15:23
#
Misha Gynin
+73
Misha Gynin
И потом вы забыли внутриканальные apple наушники.
2 часа назад в 15:26
#
Георгий Лямин
+1639
Георгий Лямин Misha Gynin
Не забыл, у меня к ним претензий никаких, за исключением того, что в плане звучания их уделывали какие-нибудь KOSS, которые, если мне память не изменяет, почти в два раза дешевле стоили
2 часа назад в 15:29
#
kardigan
+3120
kardigan Георгий Лямин
Наушники от apple по моему уделывает большинство сторонних производителей( я о качестве звука
2 часа назад в 15:40
#
Misha Gynin
+73
Misha Gynin Георгий Лямин
Koss у меня тоже были, да, звучат неплохо, но сильно изолируют ухо, и качество изготовления не сильно хорошее, уплотнения рассыпались, а внутриканалки от Apple которые на картинке выше у меня до сих пор работают, их кстати в 2008 году выпускали ;)
2 часа назад в 15:45
#
banditos
+133
banditos
Про бэтку будет статья?;)
2 часа назад в 15:57
#
banditos
+133
banditos
Technics 1200 с появления до сих пор радуют
А Ericsson в своё время♨️
Каждый тянет денежное одеяло на себя преподнося «инновации»
И замедляют технологический процесс;)
2 часа назад в 16:06
#
+19
Accelerator
Это кому как. У тебя, видимо «не стандартные уши», вот и выпадают наушники. Я наоборот терпеть не могу «присоски», а с новой тенденцией, удобных вкладышей, да ещё и с хорошим (по крайней мере устраивающем меня) звуком — фиг найдёшь.
2 часа назад в 16:09
#
Влад Паламарчук
+24
Влад Паламарчук
А мне очень нравились EarPods
Они идеально сидели в моих ушах и на мой взгляд звучали хорошо
И выглядели офигенно 🥹
2 часа назад в 16:13
#
+57
gizoi
Не понимаю смысла статьи, редакторам нечего писать и нужно хлеб отбивать?
По мне все уши для своих годов оптимальные, они созданы были для общения как хэндс фри гарнитура, потом уже в качестве прослушки музыки?
33 минуты назад
#