Samsung Galaxy A55 с «опухолью» показали на официальных рендерах

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.



Портал Android Headlines поделился официальными рендерами среднебюджетного смартфона Galaxy A55, которые раскрывают некоторые интересные особенности будущего хита Samsung.Изображения подтверждают дизайн с плоскими гранями, три камеры в ряд на задней панели, толстые рамки вокруг дисплея и необычный нарост справа, на котором расположены кнопки регулировки громкости и выключения.Судя по линиям антенны, Galaxy A55 наконец-то получит металлическую рамку, вместо пластиковой. Рендеры представлены в трёх цветах: Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy.По данным инсайдеров, Galaxy A55 получит чипсет Exynos 1480, 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, основную камеру на 50 Мп и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт.Ожидается, что Samsung выпустит новый среднебюджетный смартфон в первом квартале 2024 года.