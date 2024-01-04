Samsung Galaxy A55 с «опухолью» показали на официальных рендерах

Фархад
A55
Фото: OnLeaks

Портал Android Headlines поделился официальными рендерами среднебюджетного смартфона Galaxy A55, которые раскрывают некоторые интересные особенности будущего хита Samsung.

Изображения подтверждают дизайн с плоскими гранями, три камеры в ряд на задней панели, толстые рамки вокруг дисплея и необычный нарост справа, на котором расположены кнопки регулировки громкости и выключения.

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Судя по линиям антенны, Galaxy A55 наконец-то получит металлическую рамку, вместо пластиковой. Рендеры представлены в трёх цветах: Awesome Iceblue, Awesome Lilac и Awesome Navy.

A55

По данным инсайдеров, Galaxy A55 получит чипсет Exynos 1480, 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ и частотой 120 Гц, основную камеру на 50 Мп и поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт.

Ожидается, что Samsung выпустит новый среднебюджетный смартфон в первом квартале 2024 года.
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Источник:
Android Headlines
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Комментарии

Tigrolik
+620
Tigrolik
Когда обводили айфон в этом месте видимо торчал палец державшего.
Вчера в 13:10
#
tellurian
+4640
tellurian
Стрёмный он
Вчера в 16:13
#
+89
AID_000532.de84d79c8a3443e6b9a1993d8b635201.1027
Ну это отвратительно конечно. Специально для того чтобы вот такого партака не делать — камеры с противоположной стороны делают, но тогда же ведь будет 1 в 1 как у айфона)
Вчера в 17:42
#
SithV
+1614
SithV
это чтобы эпл снова в суд не подали что уперли дизайн айфона… странно выглядит, но для бюджетника вполне нормально!
Сегодня в 01:46
#