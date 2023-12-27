Самую полезную функцию One UI 6.1 уже сейчас можно активировать на любом Samsung Galaxy

Фархад
S23

Уже через пару недель компания Samsung проведёт масштабную презентацию флагманской серии Galaxy S24, а вместе со смартфонами бренд выпустит следующее крупное обновление One UI 6.1. Рассказываем, как запустить одну из самых полезных функций будущей операционки прямо сейчас.

Речь идёт о функции оптимизированной зарядки, которая появится в One UI 6.1. Такая же фича существует в iOS уже несколько лет. Она позволяет установить ограничение на зарядку смартфона до 80%, а за час до отключения от питания он доберёт до 100%. Разумеется, алгоритмы будут обучаться на вашем сценарии использования в течение нескольких дней, чтобы функция работала правильно. Это нововведение позволит продлить жизнь аккумулятора телефона, если вы, например, часто оставляете девайс в зарядке на ночь.

Чтобы разблокировать секретную фичу, нужно всего лишь прошептать в свой Galaxy «Акцио аккумулятор». Правда, вам понадобится для этого палочка из лавки Оливандера и базовые навыки её использования.

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Включить самую полезную функцию One UI 6.1 можно на любом смартфоне под управлением One UI 6.0 всего в два шага:
  • Установите приложение Запуск Activity из магазина Google Play;
  • Нажмите на значок поиска, введите BatteryProtectionActivity и откройте его;
  • Готово!
С23


Теперь вы можете выбрать адаптивную защиту аккумулятора. Помните, что эта функция все ещё находится в стадии разработки и в некоторых случаях может работать некорректно.
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Комментарии

Jack Daniels
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Jack Daniels
Дождусь обновления
2 часа назад в 21:21
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