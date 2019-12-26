



Инсайдер Ice Universe с хорошим послужным списком находок поделился информацией о флагманских смартфонах, которые Samsung представит в начале 2020 года.



В феврале должно быть представлено одиннадцатое поколение устройств серии Galaxy S, однако маркетологи Samsung решили, что будет лучше отказаться от названия Galaxy S11 в пользу другого, которое показалось им более уместным и логичным.



Следующий флагман Samsung может получить название Galaxy S20 — в знак открытия совершенно новой главы в истории этих устройств. Компания также посчитала, что такое название будет хорошо сочетаться с 2020 годом. В 2021 году, вероятно, будет выпущен Galaxy S21 и т. д. Конечно, это всего лишь PR-ход, никак не влияющий на то, какими получатся новые смартфоны, но стоит признать, что он будет довольно удачным с точки зрения маркетинга и развития бренда Galaxy S на ближайшие годы.



Не исключено, что Samsung также сменит нумерацию в моделях серии Galaxy Note. Компания уже вносила в неё коррективы, пропустив название Galaxy Note 6 в пользу Galaxy Note 7 — эта модель вышла в тот же год, что и Galaxy S7. Тогда изменение в нумерации мотивировалось тем, что потребители путались, считая смартфоны Galaxy S более новыми и продвинутыми, чем Galaxy Note, которые отставали от них в номерах названий на «единичку».



По слухам, следующие флагманы Samsung будут представлен 7 января 2020 года на выставке CES в Лас-Вегасе. Помимо стандартной версии компания выпустит улучшенную, упрощенную и, возможно, ещё несколько модификаций. Ожидается, что все новинки получат поддержку 5G и будут выполнены примерно в таком же дизайне, как Galaxy S10.







