Прошло почти три месяца с тех пор, как Samsung анонсировала обновленную версию оболочки One UI 3.0 на базе Android 11. С того момента компания выпустила три публичные бета-версии для своих флагманских смартфонов. Теперь южнокорейский производитель продемонстрировал лучшие функции и назвал примерные сроки релиза.На сайте Samsung сообщается, что выход обновления с One UI 3.0 начнется в этом месяце. Ожидается, что компания выпустит новое программное обеспечение сначала для Galaxy S20, а затем для серии Galaxy Note 20. На веб-странице также упоминаются Galaxy Fold, Galaxy Tab S7 и Galaxy Z Fold 2. Вероятно, в ближайшие месяцы апдейт доберется и до еще большего количества смартфонов и планшетов топового и среднего уровня.Среди основных функций переработанный пользовательский интерфейс для панели быстрых настроек и уведомлений. Оболочка также поставляется с виджетом управления мультимедиа в стиле Android 11, который предлагает простой способ переключения между различными медиаплеерами и выводом звука. Также были переработаны виджеты экрана блокировки, улучшены функции такие как Knox, Smart Switch и Flex Mode.Функция мультиактивного окна, которая присутствует в Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 и серии Galaxy Tab S7, получает новые опции, упрощающие многозадачность. В оригинальный Galaxy Fold добавят функции Dual Preview и Rear Cam Selfie, которые сейчас доступны в Galaxy Z Fold 2. Также с One UI 3.0 будут доступны полноэкранные видеозвонки с масками AR Emoji.