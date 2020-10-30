Samsung объявила о запуске нового сервиса SmartThings Find, который поможет быстро и легко находить устройства Galaxy под управлением Android 8 или более поздней версии. Он использует технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE) и сверхширокополосную связь (UWB) для обнаружения смартфонов, планшетов и носимых девайсов Galaxy.
SmartThings Find позволяет найти устройство, даже если оно не подключено к интернету, так как пользователи сервиса имеют возможность помочь друг другу в поиске. После того как гаджет 30 минут находится в автономном режиме, он подает сигнал BLE, который может получить другой гаджет. Если сообщить об утере с помощью SmartThings Find, любой находящийся поблизости смартфон или планшет Galaxy, может помочь в поисках, уведомив сервер Samsung о своем местонахождении. Оттуда сигнал поступит к владельцу потерявшегося девайса. Все пользовательские данные SmartThings Find зашифрованы и надежно защищены, поэтому местоположение устройства не будет раскрыто посторонним.
Найти пропавший гаджет несложно благодаря инструкциям на карте и возможности «позвонить» на устройство. Достаточно открыть SmartThings Find и выбрать устройство, которое надо найти, после чего его точное местоположение будет указано на карте. Приблизившись к нужной точке, пользователь может включить звуковой сигнал или функцию «Поиск поблизости», основанную на дополненной реальности: на экране появится цветная графика, которая становится ярче по мере приближения к предмету.
Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно нажать на баннер в нижней части главного экрана приложения. Кроме того, с начала следующего года Samsung распространит работу сервиса и на брелки-метки, которые позволят находить не только устройства Galaxy, но и другие предметы.
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