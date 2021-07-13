Модельный ряд Samsung Galaxy S22 представят в январе 2022 года. Об этом сообщает GizChina. Анонс состоится раньше обычного, как правило, компания показывает смартфоны линейки Galaxy S в феврале незадолго до выставки MWC.Смартфоны Galaxy S22 будут интересны камерой. Она получит рекордное для мобильных устройств разрешение 200 МП, а изготовлена она будет совместно с производителем фототехники Olympus.Ранее в сети появилась информация о диагоналях экранов модельного ряда. У Samsung Galaxy S22 она составит 6,06–6,1 дюйма, у Galaxy S22+ — 6,5–6,6, а у S22 Ultra — 6,8 дюйма. Старшая модель Galaxy S21 Ultra получит дисплей Infinity-O с разрешением 3200×1440, поддержкой технологии HDR10+ и максимальной частотой обновления 120 Гц.Galaxy S22 — следующий модельный ряд флагманов, которые выпустит Samsung. Hfyее компания отказалась от выпуска новых моделей линейки Galaxy Note, презентация 11 августа будет посвящена складному смартфону Galaxy Z Fold 3 и аксессуарам.