Ближайшая презентация Samsung состоится 11 августа. На ней она представит новые смартфоны, умные часы и беспроводные наушники. Инсайдер Эван Бласс показал рендеры каждого устройства. 

По его информации, это будут складные мобильные устройства Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3, обычный смартфон Galaxy S21 FE, смарт-часы Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic, а также TWS-наушники Galaxy Buds2. Каждая модель показана на рендере в 360 градусов. 

Ранее Samsung сообщила, что ее часы перейдут с TizenOS на WearOS с оболочкой One UI Watch. Последняя сочетает лучшие возможности операционных систем Tizen и WearOS. По словам Google, операционная система создавалась так, чтобы она повышала скорость загрузки устройства и времени автономной работы.  


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