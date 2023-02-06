Samsung Galaxy S23 Ultra уделал сильнейшего конкурента — iPhone 14 Pro Max

Александр


Флагманская линейка Galaxy S23 получила слегка разогнанную версию процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Как выяснилось из сравнительных бенчмарков, это не сделало новые смартфоны Samsung самыми производительными на рынке, но они всё равно зачастую обгоняют новейшие модели iPhone.

Топовая модель Galaxy S23 Ultra занимает в многоядерном тесте Geekbench 5 третье место, уступая ZTE Nubia Red Magic 8 Pro и iPhone 14 Pro Max. В одноядерном тестировании она на втором месте — слегка обгоняет Nubia и сильно отстаёт от iPhone.

Что касается AnTuTu, здесь Galaxy S23 Ultra набирает 1,24 млн баллов, но это всё ещё меньше, чем у той же модели Nubia (1,28 млн баллов). Nubia опережает и в большинстве тестов, проведённых в бенчмарке GFX Aztek.
Высоченная производительность ZTE Nubia Red Magic 8 Pro обусловлена наличием активного охлаждения, встроенный в корпус вентилятор не даёт процессору и видеочипу сильно перегреваться. В Galaxy S23 Ultra реализована защита от перегрева, которая снижает тактовую частоту вычислительных чипов, когда их температуры достигает определённого предела. Энтузиасты уже выяснили, как отключить ограничение — это можно сделать во встроенном приложении Gamer Booster Labs.



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Источник:
ITHome
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Комментарии

kardigan
+3013
kardigan
Всё меряете пипис… ! Какой в этом смысл, если и так понятно, что у всех них запаса мощей хватит на годы. К тому же славнивать смарты на разных операционках просто глупо.
Сегодня в 09:03
#
–35
oskar
Да какая разница? И так мощности за глаза. Это прежде всего ТЕЛЕФОН и он не предназначен для решения профессиональных задач, таких как видео и звук. Никто не будет монтировать, ПОЛНЫЙ МЕТР, на телефоне или планшете, добавлять эффекты и прочие обработки. Тоже самое и со звуком.
Сегодня в 10:10
#
Вася Вотафаков
+5467
Вася Вотафаков
Порвал как тузик грелку 🤣 прям на британский флаг 🇬🇧🤣🤣🤣
Сегодня в 14:14
#
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