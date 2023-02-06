Samsung Galaxy S23 Ultra уделал сильнейшего конкурента — iPhone 14 Pro Max

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Флагманская линейка Galaxy S23 получила слегка разогнанную версию процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen2. Как выяснилось из сравнительных бенчмарков, это не сделало новые смартфоны Samsung самыми производительными на рынке, но они всё равно зачастую обгоняют новейшие модели iPhone.Топовая модель Galaxy S23 Ultra занимает в многоядерном тесте Geekbench 5 третье место, уступая ZTE Nubia Red Magic 8 Pro и iPhone 14 Pro Max. В одноядерном тестировании она на втором месте — слегка обгоняет Nubia и сильно отстаёт от iPhone.Что касается AnTuTu, здесь Galaxy S23 Ultra набирает 1,24 млн баллов, но это всё ещё меньше, чем у той же модели Nubia (1,28 млн баллов). Nubia опережает и в большинстве тестов, проведённых в бенчмарке GFX Aztek.Высоченная производительность ZTE Nubia Red Magic 8 Pro обусловлена наличием активного охлаждения, встроенный в корпус вентилятор не даёт процессору и видеочипу сильно перегреваться. В Galaxy S23 Ultra реализована защита от перегрева, которая снижает тактовую частоту вычислительных чипов, когда их температуры достигает определённого предела. Энтузиасты уже выяснили, как отключить ограничение — это можно сделать во встроенном приложении Gamer Booster Labs.