Samsung Galaxy S25 Ultra показали на рендерах за полгода до презентации

Фархад
Galaxy

Ажиотаж вокруг недавно представленных флагманов Samsung Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 начал утихать, а пользователи сети уже вовсю обсуждают утечки о предстоящей серии Galaxy S25.

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился рендером потенциального редизайна будущего суперфлагмана Galaxy S25 Ultra. Изображение предполагает переход от острых углов S24 Ultra к более округлому дизайну, как в iPhone. Источник отмечает, что такое решение улучшит эргономику линейки Ultra, на которую жалуются многие пользователи.

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Galaxy

Инсайдер также сравнивал лицевые панели S24 Ultra и S25 Ultra. Судя по всему, размер дисплея и соотношение сторон не изменятся. Ожидается, что Galaxy S25 Ultra получит улучшенный сенсор на 200 Мп, телевик на 50 Мп, перископ на 50 Мп и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп. При этом фронталка на 12 Мп и аккумулятор на 5000 мАч останутся прежними.

Скорее всего, Samsung проведёт презентацию линейки Galaxy S25 в январе-феврале 2025 года.
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Источник:
Ice Universe
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