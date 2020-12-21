Galaxy SII вышел почти десять лет назад, в начале 2011 года, но это не помешало энтузиастам портировать на него новейшую версию Android. Правда, не обошлось без проблем с работоспособностью некоторых функций.
В основе новой прошивки для Galaxy SII лежит кастомная сборка LineageOS 18.1 на базе Android 11. Она была создана участниками форума XDA Developers с никами rINanDO и ChronoMonochrome при поддержке нескольких других энтузиастов. Обновить можно Galaxy SII с модельным номером GT-I9100, который изначально работал с Android 2.3 Gingerbread и получил несколько крупных обновлений, вплоть до Android 4.1.2 Jelly Bean в 2013 году.
После обновления до Android 11 на Galaxy SII корректно работает сенсорный экран, Wi-Fi, камера, звук и многие другие функции, включая радиомодуль. Правда, существует значительное ограничение — принимать звонки можно, а инициировать их не получится. Также не работает FM и GPS-модуль, поэтому использовать этот смартфон в качестве радиоприёмника или навигатора с новой прошивкой не получится.
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