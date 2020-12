Многочисленные слухи и утечки указывают, что Samsung готовит к запуску три складных устройства в следующем году. Теперь корейское издание ET News сообщает , что южнокорейский производитель выпустит четыре устройства со складными экранами.Сообщается, что это будут два варианта Galaxy Z Fold 3 и две модели Galaxy Z Flip 2. Эти четыре устройства получат возможность работы в сетях пятого поколения (5G). Издание ET News не озвучило каких либо подробностей о грядущих моделях кроме того, что модели Z Flip получат разные характеристики и функции.Что касается сроков, то запуск всех четырех складных устройств запланирован на вторую половину 2021 года. Эта информация идет в разрез с предыдущими слухами, указывающими, что Samsung собирается выпустить Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold Lite и Galaxy Z Flip 2. ET News также отмечает, что южнокорейский производитель работает над устройством с выдвижным экраном, но его запуск не входит в бизнес-план на 2021 год.