Samsung не откажется от модельного ряда устройств Galaxy Note. Об этом сообщает издание Yonhap News со ссылкой на анонимный источник. Южнокорейский производитель планирует в следующем году выпустить новые модели в этой линейке. Ранее Reuters сообщило, что компания вместо выпуска нового Note добавит поддержку стилусу грядущим смартфонам серии S21 и складным устройствам.
Недавно глава мобильного подразделения Samsung подтвердил, что компания планирует перенести некоторые из «самых популярных» функций Note на другие устройства Galaxy. Какие именно он не уточнил, возможно, это заявление легло в основу слухов о прекращении выпуска смартфонов из линейки Note.
Официальный представитель Samsung не подтвердил и не опроверг новую информацию по поводу модельного ряда Note. Однако, по некоторым данным, другие устройства Galaxy не получат такую же бесшовную интеграцию с S Pen, как модели Note. Если верить недавним слухам и утечкам, Galaxy S21 Ultra не получит слота для стилуса. Перо также будет отсутствовать в комплекте грядущих складных устройств, даже если его поддержка будет реализована.
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