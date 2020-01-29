





Компания Samsung представила 5G-версию планшета Galaxy Tab S6. Это первое в мире планшетное устройство, поддерживающее работу с сетями связи пятого поколения.Galaxy Tab S6 5G получил экран Super AMOLED диагональю 10,5 дюймов с разрешением WQXGA, 8-ядерный процессор, 8-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную основную камеру (13 + 5 Мп) с возможностью записи видео с разрешением 4K. Ёмкость аккумулятора составляет 7040 мАч.В планшете используются четыре динамика от компании AKG с поддержкой звучания по технологии Dolby Atmos. Безопасность данных обеспечивается сканером отпечатков пальцев. Толщина корпуса Galaxy Tab S6 5G составляет 5,7 мм, масса планшета — 420 г.Модули беспроводной связи — Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4 ГГц + 5 ГГц, MIMO, Wi-Fi Direct) и Bluetooth 5.0. Обеспечена поддержка навигации по GPS, GLONASS, Beidou и Galileo.Samsung выпускает две версии Galaxy Tab S6 5G: в конфигурациях с 6 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ в накопителе. В комплектацию устройства входит несколько аксессуаров: обычный чехол, чехол с клавиатурой, зарядная док-станция и стилус.Galaxy Tab S6 5G в настоящее время продаётся в Южной Корее и стоит от 999 990 корейских вон, что составляет примерно 53 тысячи рублей.