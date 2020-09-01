Компания Samsung провела презентацию смартфона Galaxy Z Fold2. Это уже второе устройство данной серии, оригинальный Galaxy Fold был выпущен в прошлом году.
У Galaxy Z Fold2 два AMOLED-экрана. С внешней стороны — 6,2 дюйма с разрешением 2260×816 пикселей и соотношением сторон 25:9, с внутренней стороны — 7,6 дюйма с разрешение 2208×1768 пикселей и соотношением сторон 22,5:18.
Что касается начинки, в смартфоне используется процессор Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 ГБ и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку включения.
Новые возможности для создания и просмотра контента
Сочетание режима Flex с функцией App Continuity создает удобство использования как внешнего, так и основного экрана устройства, как в сложенном, так и в раскрытом положении.
Использование под любым углом. Режим Flex делает процесс записи и просмотра контента проще, чем когда-либо. В режиме просмотра CaptureView Mode пользователь может видеть только что сделанные фото и видео в нижней половине экрана, не выходя из приложения «Камера». Камера нового Galaxy Z Fold2 оснащена функцией автоматического кадрирования. Благодаря ей, смартфон поможет записать видео без помощи рук и удержит объект в фокусе, даже когда он находится в динамике.
Фронтальная камера 10-мегапиксельная и расположена в небольшом вырезе внешнего экрана. В основной камере три сенсора:
- 12 Мп, ультраширокоугольная камера: F2.2, размер пикселя 1,12 мкм, FOV 123˚
- 12 Мп, широкоугольная камера: Super Speed Dual Pixel автофокус, оптическая стабилизация изображения, F1.8, размер пикселя 1,8 мкм, FOV 83˚
- 12 Мп, телефото-камера: PDAF, F2.4, оптическая стабилизация изображения, F1.8, размер пикселя 1 мкм, FOV 45˚
В качестве операционной системы используется Android с фирменной оболочкой Samsung. Смартфон двухсимочный и работает в сетях 4G и 5G Sub6.
Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября 2020 года по цене 179 990 рублей. Предварительные заказы на устройство можно будет оформить с 1 сентября в официальном интернет-магазине и фирменных магазинах бренда, а также у партнёров Samsung.
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