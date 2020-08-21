21 августа в российском интернет-магазине Samsung и крупных торговых сетях начали продаваться смартфоны из серии Galaxy Note20, а также другие представленные недавно устройства, в том числе планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, смарт-часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.
На новинки установлены следующие цены:
- Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, чёрном и белом цветах — 99 990 рублей за версию с 256 ГБ и 119 990 рублей за версию с 512 ГБ
- Galaxy Note20 в цвете графит, мятном и бронзовом — 79 990 рублей за версию с 256 ГБ
- Galaxy Tab S7+ в бронзовом, черном и серебряном цветах — 79 990 рублей за версию с LTE и 69 990 рублей за версию с Wi-Fi
- Galaxy Tab S7 в бронзовом, черном и серебряном цветах — 57 990 рублей за версию с Wi-Fi и 64 990 рублей за версию с LTE
- Galaxy Watch3 — 34 990 рублей за версию 45 мм в черном и бронзовом цветах и 29 990 рублей за 41 мм в бронзовом и серебряном цветах
- Galaxy Buds Live в бронзовом, черном и белом цветах — 13 990 рублей
Покупатели, которые приобрели эти устройства по предзаказу в интернет-магазине Samsung, получат подарки:
- За Galaxy Note20 Ultra — наушники Galaxy Buds Live
- За Galaxy Note20 — наушники Galaxy Buds+
- За Galaxy Tab S7 или S7+ — чехол-клавиатуру
- За Galaxy Watch3 — дополнительный кожаный ремешок
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