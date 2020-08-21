Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, чёрном и белом цветах — 99 990 рублей за версию с 256 ГБ и 119 990 рублей за версию с 512 ГБ

Galaxy Note20 в цвете графит, мятном и бронзовом — 79 990 рублей за версию с 256 ГБ

Galaxy Tab S7+ в бронзовом, черном и серебряном цветах — 79 990 рублей за версию с LTE и 69 990 рублей за версию с Wi-Fi

Galaxy Tab S7 в бронзовом, черном и серебряном цветах — 57 990 рублей за версию с Wi-Fi и 64 990 рублей за версию с LTE

Galaxy Watch3 — 34 990 рублей за версию 45 мм в черном и бронзовом цветах и 29 990 рублей за 41 мм в бронзовом и серебряном цветах

Galaxy Buds Live в бронзовом, черном и белом цветах — 13 990 рублей

За Galaxy Note20 Ultra — наушники Galaxy Buds Live

За Galaxy Note20 — наушники Galaxy Buds+

За Galaxy Tab S7 или S7+ — чехол-клавиатуру

За Galaxy Watch3 — дополнительный кожаный ремешок







21 августа в российском интернет-магазине Samsung и крупных торговых сетях начали продаваться смартфоны из серии Galaxy Note20, а также другие представленные недавно устройства, в том числе планшеты Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+, смарт-часы Galaxy Watch3 и беспроводные наушники Galaxy Buds Live.На новинки установлены следующие цены:Покупатели, которые приобрели эти устройства по предзаказу в интернет-магазине Samsung, получат подарки: