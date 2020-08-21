Компания Samsung выпустила крупное обновление для всех смартфонов, входящих в линейку Galaxy S20. Обновлённая прошивка Une UI носит номер версии 2.5, а в её основе лежит Android 10.
Технические номера обновления G981BXXU4BTH5, G986BXXU4BTH5 и G988BXXU4BTH5 в зависимости от модели устройства. Известно, что апдейт начали получать обладатели смартфонов в Италии, Португалии, Нидерландов, Венгрии и Германии. В скором времени он доберётся до всех остальных стран, включая Россию.
One UI 2.5 содержит обновлённое приложение камеры с улучшенными возможностями, а также добавляет смартфонам поддержку беспроводной работы в режиме DeX, благодаря которой устройство можно использовать в качестве компьютера при подключении к телевизору или монитору. Кроме того, это обновление делает возможным использование нативных жестов навигации в Android 10 со сторонними лаунчерами.
Линейка Galaxy S20 не первая, на которой используется Une UI 2.5. Та же самая прошивка изначально установлена на смартфоны серии Galaxy Note20, которые сегодня начали продаваться в России. Можно ожидать, что через несколько месяцев Samsung выпустит для линеек Galaxy Note20 и Galaxy S20 ещё более крупное обновление One UI, основанное на Android 11. Выпуск этой версии Android запланирован на начало сентября.
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