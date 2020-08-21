7 лучших компактных флагманов. Это круче лопат с 7-дюймовыми экранами

Брат Пабло Эскобара начал выпуск золотых iPhone 11 и потребовал от Apple 2,6 миллиарда долларов

У американцев не получилось воспользоваться краденными во время протестов iPhone