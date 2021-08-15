Samsung Galaxy Z Fold 3 поддерживает стилус S Pen, говорится в характеристиках смартфона. При этом, компания не указала, что он совместим только с S Pen, выпущенным специально под него. Если пользоваться обычным, можно нанести урон экрану.Новое перо отличается от предыдущих поколений материалом сборки. Оно более мягкое, что предотвращает повреждение экрана при сильном нажатии. наконечник стилуса более тонкий, также в него встроена пружина.Напомним, гибкие экраны создаются из пластика, а не стекла. Это позволяет им быть гибкими и одновременно делает более хрупкими. Например, смартфонами с ними категорически нельзя пользоваться на морозе.Ранее была показана комплектация Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. В коробках обоих устройств нет адаптера питания. Первой компанией, переставшей класть блок питания в комплект, была Apple. Samsung раскритиковала решение, но позже сама отказалась от адаптера питания в коробке.