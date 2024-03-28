Флагманы Samsung Galaxy начали получать обновление One UI 6.1 с Galaxy AI

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Как и было обещано, сегодня, 28 марта, Samsung выпустила масштабное обновление One UI 6.1 с нейросетевыми функциями для прошлогодних флагманов.Прошивка уже доступна владельцам Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Tab S9 в США и Европе. Для других регионов обновление выйдет в ближайшие дни. Размер нового ПО составляет 3 ГБ.С выходом обновления One UI 6.1 актуальные флагманы Galaxy S24 лишились эксклюзивных функций Galaxy AI. Теперь улучшенный поиск объектов на фото, синхронный переводчик при звонках и многое другое будут доступны и на старых устройствах.