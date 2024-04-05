Samsung готовит дешёвые смарт-часы Galaxy Watch FE

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Компания Samsung уже несколько лет выпускает «фанатские версии» смартфонов Galaxy S, а с недавнего времени и планшеты с наушниками. Однако теперь стало известно о ещё одной категории девайсов, которая войдёт в линейку FE. Речь идёт о Galaxy Watch.Портал Android Headlines обнаружил смарт-часы Galaxy Watch FE (Fan Edition) в базе нескольких регуляторов. Часы с номерами моделей SM-R866F, SM-R866U и SM-R866N очень похожи на Galaxy Watch 4 с номером SM-R860F.Вероятно, новые Galaxy Watch FE получат дизайн и функции Galaxy Watch 4, но с более мощным железом и последней версией ОС Google Wear.Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy Watch FE уже в ближайшее время