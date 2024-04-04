Google запускает аналог Apple «Локатора» на Android



Компания Google готова к тестовому запуску системы Find My Device Network. Ранее она была анонсирована, но сроки подключения не назывались.







Согласно WCCF Tech, для пользователей Android-девайсов в течение недели запустится система поиска, аналогичная сети «Локатора» от Apple. Некоторые стали получать от Google уведомления на email о том, что сеть «Найти мое устройство» будет запущена с 7 апреля 2024 года. Ранее точных сроков не называлось; Google лишь уклончиво отмечала, что пользователи получат уведомление в течение 3 дней с момента запуска.





«Благодаря новой сети «Найти мое устройство» вы сможете находить свои устройства, даже если они отключены от сети. Вы также можете найти любые совместимые аксессуары Fast Pair, когда они отключены от вашего устройства. Сюда входят совместимые наушники-вкладыши и трекеры, которые можно прикрепить к кошельку, ключам или велосипеду».



Однако письма получают не все, а лишь некоторые пользователи Android. Скорее всего, сеть запускается в тестовом режиме и будет доступна избранным людям, а позже развернется для всех без исключения.