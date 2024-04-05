Сразу две, Карл! Nothing выпустит две новые модели наушников в апреле

Фархад
Насинг

Лондонский стартап с китайскими корнями Nothing официально подтвердил анонс двух новых моделей беспроводных наушников — Nothing Ear и Nothing Ear (a). Мероприятие состоится уже 18 апреля.

В официальном аккаунте бренда в Х появился пост, в котором Nothing объяснила, что меняет свой подход к неймингу продуктов. Если до этого компания выпускала девайсы с номерами, то теперь они перейдут только на буквы. Например, преемником флагманским Nothing Ear (2) станут новые наушники Nothing Ear, а не Nothing Ear (3), как предполагалось ранее.

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Вместе с топовой моделью компания планирует выпустить и более доступный аналог — Nothing Ear (a).

В интервью изданию Wired Карл Пей лично рассказал, что флагманские Nothing Ear предложат новый керамический динамик, обеспечивающий более чёткий звук и лучшие басы, а также мощный шумодав.

Более подробную информацию о новинках мы узнаем в ближайшие дни.
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Источник:
Nothing
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Комментарии

+405
Alex82
Расскажу вкратце про свои Nothing ear 2, может кому-то будет интересно. Сравнивая с AirPods Pro 2, то у Nothing лучше звук в целом, но немного хуже шумодав и также немного хуже держат заряд🤷🏻‍♂️. По поводу дизайна, тут уж кому что нравится. Кстати, слушаю с iPhone
5 апреля 2024 в 19:39
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