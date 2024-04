Сразу две, Карл! Nothing выпустит две новые модели наушников в апреле

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Лондонский стартап с китайскими корнями Nothing официально подтвердил анонс двух новых моделей беспроводных наушников — Nothing Ear и Nothing Ear (a). Мероприятие состоится уже 18 апреля.В официальном аккаунте бренда в Х появился пост, в котором Nothing объяснила, что меняет свой подход к неймингу продуктов. Если до этого компания выпускала девайсы с номерами, то теперь они перейдут только на буквы. Например, преемником флагманским Nothing Ear (2) станут новые наушники Nothing Ear, а не Nothing Ear (3), как предполагалось ранее.Вместе с топовой моделью компания планирует выпустить и более доступный аналог — Nothing Ear (a).В интервью изданию Wired Карл Пей лично рассказал, что флагманские Nothing Ear предложат новый керамический динамик, обеспечивающий более чёткий звук и лучшие басы, а также мощный шумодав.Более подробную информацию о новинках мы узнаем в ближайшие дни.