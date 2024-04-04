Xiaomi выпустила новый умный чайник Mijia Smart Electric Kettle S1

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Компания Xiaomi выпустила обновлённую версию одного из самых полезных кухонных девайсов. Речь идёт об электрочайнике Mijia Smart Electric Kettle S1, который может похвастаться элегантным дизайном, качественным корпусом из стали и адекватной ценой.Новый смарт-чайник Xiaomi получил двухслойную конструкцию из нержавеющей стали (316L), обеспечивающую повышенную теплоизоляцию и долговечность. Для дополнительной безопасности девайс оснащен четырёхуровневой защитой. Внутри установлен термостат британской марки STRIX.Объём контейнера — 1,7 л. Благодаря мощному нагревательному основанию мощностью 1800 Вт вода закипает за 2 минуты.Разумеется, Mijia Smart Electric Kettle S1 можно управлять удалённо из приложения Mi Home.Новый электрочайник Mijia Smart Electric Kettle S1 поступит в продажу в Китае с 6 апреля по цене 129 юаней (~1700 рублей).