Xiaomi выпустила новый умный чайник Mijia Smart Electric Kettle S1

Фархад
Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила обновлённую версию одного из самых полезных кухонных девайсов. Речь идёт об электрочайнике Mijia Smart Electric Kettle S1, который может похвастаться элегантным дизайном, качественным корпусом из стали и адекватной ценой.

Новый смарт-чайник Xiaomi получил двухслойную конструкцию из нержавеющей стали (316L), обеспечивающую повышенную теплоизоляцию и долговечность. Для дополнительной безопасности девайс оснащен четырёхуровневой защитой. Внутри установлен термостат британской марки STRIX.

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Объём контейнера — 1,7 л. Благодаря мощному нагревательному основанию мощностью 1800 Вт вода закипает за 2 минуты.

Разумеется, Mijia Smart Electric Kettle S1 можно управлять удалённо из приложения Mi Home.

Новый электрочайник Mijia Smart Electric Kettle S1 поступит в продажу в Китае с 6 апреля по цене 129 юаней (~1700 рублей).
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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

Dmitriy
+893
Dmitriy
Интересно, их первая версия в приложении (по Bluetooth) не умела удалённо включаться, а тут поменялось ли что?
час назад в 19:47
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+909
Paspartu
Пока что, ничего умнее, чем чайники Polaris не вижу
час назад в 20:22
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