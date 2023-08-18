Samsung готовит полностью безрамочный смартфон. Вот как он выглядит

По данным инсайдера Ice Universe, компания Samsung Display провела закрытую презентацию OLED-экрана, созданного по технологии All Around Full Screen. Он полностью лишён рамки, благодаря чему оснащённые им смартфоны будут по-настоящему безрамочными.
Экран огибает корпус устройства по периметру, что смотрится очень эффектно. Подобное уже было у флагманских смартфонов Samsung, но полностью безрамочными они не были, поскольку грани оставались как минимум вверху и внизу. Отверстие для фронтальной камеры компанию Samsung не беспокоит — оно по-прежнему есть на экране.
Когда Samsung наладит производство смартфонов с такими экранами, неизвестно, но очевидно, что компании придётся решить проблему с появлением ложных нажатий, когда пользователь просто берёт устройство в руку. Подобной проблеме были подвержены некоторые устройства Samsung, но она была решена обновлением прошивки.
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