Samsung Galaxy Z Fold5 поцарапали, погнули и подожгли

Александр


Блогер Зак Нельсон провёл с выпущенным недавно смартфоном Samsung Galaxy Z Fold5 свою обычную экзекуцию. Он проверил, насколько это устройство прочное — можно ли его поцарапать и переломить пополам руками. Опыт интересен тем, что это складная модель, а следовательно, у неё есть слабое место — шарнир, соединяющий две половины.

Внешний экран начал царапаться только от лезвия с оценкой 6 по шкале Мооса, а глубокие царапины стали появляться на нём от седьмого кернера. Внутренний экран покрыт гибридным полимером из стекла и пластика, поэтому он оказался менее устойчивым — его можно поцарапать «двойкой». Воздействия пламени от зажигалки он не выдержал, начав плавиться уже через десять секунд. Воздействие песка не стало губительным для шарнира — даже после него смартфон без проблем открывался и закрывался, не издавая хруста. Боковая рамка смартфона и кнопки легко царапаются даже канцелярским ножом (это объясняется тем, что они сделаны из алюминия).

Кстати, Galaxy Z Fold5 уже продаётся в России. «Мегамаркет» возвращает за него баллами 55 или 58 тысяч рублей, что получается очень выгодно!

Выяснилось, что Galaxy Z Fold5 гораздо прочнее некоторых нескладных смартфонов. Блогеру не удалось сломать его руками ни в раскрытом, ни, тем более, в закрытом состоянии. Его корпус лишь слегка погнулся, но быстро восстановил свою форму.
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Комментарии

Den Prite
+145
Den Prite
Мне кажется всем уже пох на это )))
2 часа назад в 14:53
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tellurian
+4913
tellurian Den Prite
Много лет назад посмотрел один ролик про какой-то телефон и больше не смотрел. Не интересно.
На форумах интереснее смотреть реальный опыт людей владения тем или иным аппаратом. В жизни всё не так, как в тестах. Бывает лучше, бывает хуже.
2 часа назад в 15:29
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