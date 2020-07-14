





В этом году Samsung представила в своём флагманском модельном ряду три смартфона: Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra. Вероятно, производитель в ближайшее время дополнит серию бюджетной версией Galaxy S20 Lite.Новинку заметили среди результатов тестов бенчмарка Geekbench с результатом 2619 баллов в многопоточном режиме. Судя по всему, новинка получит процессор Snapdragon 865 и 6 ГБ оперативной памяти. Смартфон выйдет с индексом SM-G781B.Возможно, чтобы удешевить Galaxy S20 Lite, Samsung сэкономит на экране, установив дисплей с более низким разрешением и частотой обновления экрана. Помимо этого, компания может упростить основной модель камеры, оснастив смартфон двумя объективов вместо трех.