Samsung мощно прокачала несколько моделей Galaxy Buds. Они получили функции Galaxy AI

Фархад
Samsung

Компания Samsung анонсировала появление двух новых функций с ИИ для моделей Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds FE.

Согласно пресс-релизу, наушники получат функции перевода речи и текста в реальном времени. Первоначально эти фичи были доступны только на флагманской линейке Galaxy S24, а скоро появятся и в некоторых других смартфонах бренда. 

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Samsung
 
Стоит отметить, что функции перевода в Galaxy Buds 2 Pro, Galaxy Buds 2 и Galaxy Buds FE пока работают только в паре со смартфонами серии Galaxy S24. При этом подключение к интернету им вообще не нужно.

Теперь ждём, когда эти нововведения с ИИ доберутся до других девайсов компании.
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Источник:
Android Authority
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