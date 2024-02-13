Samsung Galaxy S24 разочаровал покупателей неприятным дефектом. Что с этим делать — непонятно



Фото: Phone Arena





В сети увеличивается количество жалоб на новые смартфоны Galaxy S24. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, покупатели девайсов линейки Samsung Galaxy S24 недовольны работой его дисплея. Они пишут, что при снижении яркости экрана картинка становится очень странной: насыщенность цветов резко падает, изображение становится белесым и даже зернистым. Некоторые описывают это как «белую пленку поверх более темных цветов».







Samsung пока не комментировала проблему, но, судя по всему, она является аппаратной. Похоже, что компания не до конца протестировала и откалибровала матрицу некоторых смартфонов, после чего установила дефектные панели в устройства и продала их. Обновлением ПО такие проблемы обычно не устраняются, но покупатели могут попробовать обратиться по гарантии. Правда, непонятно, признает ли магазин это гарантийным случаем.