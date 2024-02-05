Босс Samsung раскрыл сроки запуска самого интересного девайса Galaxy

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В прошлом месяце компания Samsung внезапно анонсировала свое первое умное кольцо на презентации смартфонов Galaxy S24, но никакие подробности бренд не раскрыл. Теперь один из боссов корейской корпорации обозначил сроки запуска носимого устройства.Глава подразделения B2B носимых устройств/интернета вещей/аксессуаров Samsung Дэниел Сон Ли рассказал в соцсетях, что новый носимый продукт для здоровья и хорошего самочувствия выйдет во второй половине 2024 года. Безусловно, речь идёт о Galaxy Ring.Заявление топ-менеджера соответствует информации инсайдеров. Ожидается, что полноценная презентация смарт-кольца состоится в рамках июльской презентации Galaxy Unpacked. Samsung раскроет все подробности о Galaxy Ring вместе с запуском складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Flip6, планшетов Galaxy Tab S10 и смарт-часов.