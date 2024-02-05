Босс Samsung раскрыл сроки запуска самого интересного девайса Galaxy

Фархад
ГалаксиРинг

В прошлом месяце компания Samsung внезапно анонсировала свое первое умное кольцо на презентации смартфонов Galaxy S24, но никакие подробности бренд не раскрыл. Теперь один из боссов корейской корпорации обозначил сроки запуска носимого устройства.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Глава подразделения B2B носимых устройств/интернета вещей/аксессуаров Samsung Дэниел Сон Ли рассказал в соцсетях, что новый носимый продукт для здоровья и хорошего самочувствия выйдет во второй половине 2024 года. Безусловно, речь идёт о Galaxy Ring.

Заявление топ-менеджера соответствует информации инсайдеров. Ожидается, что полноценная презентация смарт-кольца состоится в рамках июльской презентации Galaxy Unpacked. Samsung раскроет все подробности о Galaxy Ring вместе с запуском складных смартфонов Galaxy Z Fold6 и Flip6, планшетов Galaxy Tab S10 и смарт-часов.
2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
SamMobile
Cсылки по теме:
Эй, Ай! Samsung Galaxy S22 и десятки других популярных моделей в пролёте
В сети показали дизайн iPhone 16
realme C67 запустится в России 13 февраля
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

В России создали замену Apple Pay и Google Pay, полностью независимую от iOS и Android
В России появится маркетплейс с пунктами выдачи почти в каждом доме. «Озону» и Wildberries придётся подвинуться
OneUI 6.0 разочаровала владельцев Samsung Galaxy, которые уже успели её установить
«Google Клавиатура» получила гениальную возможность, подсмотренную в iPadOS

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+309
Alex82
Это типа как у Валентина Петухова (Wylsacom)?🤔
Вчера в 23:06
#
+102
horizon Alex82
Вот тоже вспомнил сразу этот момент с его умным кольцом. 🤣🤣🤣🤝
57 минут назад
#
Купить рекламу