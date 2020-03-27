В прошлом месяце сообщалось, что продажи смартфонов серии Galaxy S20 были значительно ниже, чем ожидала компания. В новом отчете Seoul Economic Daily говорится, что модельный ряд флагманов этого года продался примерно на 60% от количества проданных единиц серии Galaxy S10 за аналогичный период в прошлом году.



Несмотря на то, что точные данные еще не доступны, Samsung, вероятно представит официальные цифры к концу этого квартала. Эта информация не вызывает удивления, поскольку пандемия коронавируса очень сильно ударила по индустрии смартфонов. Согласно данным Strategy Analytics, ежемесячные мировые поставки мобильных устройств упали на 38% в годовом исчислении по состоянию на февраль.



Не обошлось и без положительных моментов для Samsung. Galaxy S20 Ultra становится более популярным среди потребителей, чем Galaxy S20 и S20+. Исходя из недавнего отчета Elec, S20 Ultra составлял 50% всех предварительных заказов модельного ряда S20. Из-за высокого спроса на самый дорогой флагман Samsung, как сообщается, заказала еще больше 108-мегапиксельных сенсоров камеры.



В прошлом году компания продала около 36 миллионов устройств серии Galaxy S10. С таким неудачным стартом теперь маловероятно, что Samsung сможет достичь своей цели в 32 миллиона проданных устройств для серии S20. На спад продаж кроме коронавируса также влияют высокие цены, нестабильный курс валют и снижение маркетинговых активностей.





