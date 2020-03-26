Galaxy Fold

Samsung наконец-то начала выпускать обновления с Android 10 для Galaxy Fold. Не все владельцы складного устройства за 2000 долларов были рады такой ситуации с выпуском апдейта. Несмотря на это, все пользователи получат его в течение ближайших нескольких недель.

Выпущенное обновление предназначено только для 4G-версии. Версия для Galaxy Fold 5G будет выпущена в ближайшие дни. Компания Samsung подтвердила сайту Sammobile, что складные смартфоны получат некоторые эксклюзивные функции Galaxy S20.

Среди перечисленных нововведений режимы съемки Night Hyperlapse и Pro для записи видео, а также функция Music Share. Single Take — еще одна полезная функция, которая дебютировала в Galaxy S20, она значительно упрощает выбор режима съемки, с её помощью одним нажатием вы можете сделать несколько фото и видео.

Вчера компания начала рассылку обновлений с этими функциями для модельного ряда смартфонов Galaxy S10 и Note10. Также вероятно, что апдейт для складных устройств Galaxy Fold обновит версию оболочки One UI до 2.1.



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Источник:

Sammobile Sammobile

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