Samsung оставит без Android 14 два десятка популярных смартфонов и планшетов

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Сайт SamMobile выяснил, какие устройства Samsung останутся без следующего крупного обновления. В список попало почти десятка моделей, в том числе очень популярные в недавнем прошлом флагманские смартфоны и планшеты.
Устройства, которые Samsung не будет обновлять:
- Galaxy S10 Lite
- Galaxy S20 FE
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
- Galaxy Note 10 Lite
- Galaxy Note 20
- Galaxy Note 20 Ultra
- Galaxy Z Flip (LTE/5G)
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy A22 (LTE/5G)
- Galaxy A32 (LTE/5G)
- Galaxy A51
- Galaxy A71
- Galaxy Tab A8
- Galaxy Tab A7 Lite
- Galaxy Tab S6 Lite (2020)
- Galaxy Tab S7
- Galaxy Tab S7+
Эти гаджеты будут лишены новой оболочки One UI 6.0, а следовательно, навсегда останутся на Android 13 и не будут обновлены до Android 14. Не исключено, что энтузиасты продолжат адаптировать для них новые версии Android, но такие прошивки, как правило, не отличаются стабильностью, и с ними устройство теряет часть своих возможностей (например, может исчезнуть звук или поддержка Bluetooth).
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