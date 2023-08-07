Samsung оставит без Android 14 два десятка популярных смартфонов и планшетов

Александр

Фото: Unsplash

Сайт SamMobile выяснил, какие устройства Samsung останутся без следующего крупного обновления. В список попало почти десятка моделей, в том числе очень популярные в недавнем прошлом флагманские смартфоны и планшеты.

Устройства, которые Samsung не будет обновлять:

  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy S20 FE
  • Galaxy S20
  • Galaxy S20+
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy Note 10 Lite
  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 20 Ultra
  • Galaxy Z Flip (LTE/5G)
  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy A22 (LTE/5G)
  • Galaxy A32 (LTE/5G)
  • Galaxy A51
  • Galaxy A71
  • Galaxy Tab A8
  • Galaxy Tab A7 Lite
  • Galaxy Tab S6 Lite (2020)
  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S7+

Эти гаджеты будут лишены новой оболочки One UI 6.0, а следовательно, навсегда останутся на Android 13 и не будут обновлены до Android 14. Не исключено, что энтузиасты продолжат адаптировать для них новые версии Android, но такие прошивки, как правило, не отличаются стабильностью, и с ними устройство теряет часть своих возможностей (например, может исчезнуть звук или поддержка Bluetooth).
Смартфоны Samsung и другие гаджеты бренда вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Названы 14 смартфонов Samsung Galaxy, которые точно не получат Android 14 в августе
Samsung выпустила телевизор за 9 млн рублей. Что в нём особенного?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Рекомендации

Рекомендации

В России перестали покупать смартфоны Samsung. Теперь ценятся совсем другие бренды
У телевизоров из Китая по соблазнительным ценам обнаружилась неожиданная проблема
Realme окирпичивает смартфоны в России. Как обезопасить себя?
Названы смартфоны Samsung, для которых обновление до Android 14 станет последним

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+2
arxangel76
Самсунг! Учись как нужно поддерживать свои устройства у Apple🍏🍏🍏
Вчера в 23:42
#