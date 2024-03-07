Samsung передумала выпускать чёрные флагманы Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6

Фархад
Fold

На протяжении многих лет компания Samsung выпускала складные смартфоны серии Galaxy Z в чёрном цвете, но в этом году всё изменится.

Авторитетный инсайдер и глава DSCC Росс Янг заявил в Х, что Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 выйдут в немного необычных цветах. Раскладушка получит четыре расцветки: светло-голубую, светло-зеленую, серебристую и желтую. «Фолд» сможет пофлексить тремя цветами: темно-синим, светло-розовым и серебристым.

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При этом Samsung также добавит по несколько эксклюзивных расцветок, которые будут доступны в некоторых странах. Из предыдущих инсайдов мы узнали, что Galaxy Z Fold 6 получит кардинальный редизайн, а Flip 6 будет максимально схож с предшественником.

Ожидается, что Samsung представит флагманы Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 в начале июля.
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Источник:
Ross Young
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