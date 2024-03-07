Стало известно, сколько смартфонов и планшетов на «Авроре» продано с момента их появления

Компания Fplus поделилась статистикой продаж выпускаемых ею смартфонов и планшетов на базе российской операционной системы «Аврора». За четыре месяца со старта продаж реализовано 930 устройств (800 смартфонов и 130 планшетов).
Более трети от всех реализованных за это время устройств были проданы в первые десять дней. Тогда производитель заявлял, что доволен спросом и рассчитывает продать 1000 устройств до конца 2023 года — именно столько лицензий «Авроры» было закуплено.
В среднем по всей России продаётся чуть менее семи смартфонов и по одному планшету с «Авророй», причём речь идёт об обычной рознице, а не госзакупках. В офлайновых магазинах реализовано 147 смартфонов на 2,2 млн рублей и 33 планшета на 560 тысяч рублей. Продажи через интернет гораздо более успешные — 646 смартфонов на 9,7 млн рублей и 100 планшетов на 1,7 млн рублей.
Смартфон Fplus R570E и планшет Fplus Life Tab Plus поступили в продажу в ноябре 2023 года. Используемая в них операционная система «Аврора» основана на финской разработке Sailfish OS, её развитием занимается компания «Открытая мобильная платформа», которая принадлежит «Ростелекому». Лицензирование этой ОС стоит 1000 рублей за каждое устройство, а в дальнейшем стоимость лицензии будет увеличена до 4500 рублей. Выпуском устройств с «Авророй» до Fplus занимались и другие компании, но их продажи были ещё более скромными.
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