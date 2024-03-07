Google порадовала пользователей Android необычайно удобной возможностью

Александр


Фото: Unsplash


Компания Google выпустила обновлённую версию приложения «Файлы». В нём появилась возможность сканировать документы и сразу же сохранять их в отдельную папку, чтобы они не смешивались с фотографиями и прочими файлами.

Сканирование документов отличается от обычного фотографирования. Задействуются инструменты ML Kit’s и Document Scanner API, которые убирают блики, улучшают видимость текста и распознают написанное, переводя это в стандартный текстовый формат. Документы могут сохраняться в формате PDF с возможностью копирования распознанного текста. Если смартфон подключен к принтеру по Wi-Fi, можно отправить документ на печать.



Обновлённую версию приложения «Файлы» с этой функцией в первую очередь получают обладатели смартфонов Pixel, а в скором времени она станет доступна пользователям любых Android-устройств. Установить или обновить приложение можно через «Play Маркет».
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Источник:
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