Samsung похоронит линейку Galaxy Ultra, чтобы вернуться к истокам

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Инсайдер Йогеш Брар поделился в сервисе микроблогов X (экс-Twitter) подробностями о планах Samsung в отношении неймнига будущих флагманских смартфонов. Спойлер: компания откажется от Galaxy Ultra и вернёт Galaxy Note, чтобы подчеркнуть наличие встроенного стилуса S Pen.По данным инсайдера, Samsung уже утвердила название для флагманской серии 2025 года, поэтому изменения произойдут только через год. Таким образом, мы получим суперфлагман Galaxy S25 Ultra в 2025 и Galaxy S26 Note в 2026.Ещё компания задумывается о ребрендинге версии Plus. Судя по всему, Samsung переименует будущий Galaxy S26+ в Galaxy S26 Pro. Такое решение связано с тем, что гаджеты с буквами Pro в названии пользуются большим спросом. Во всяком случае, это подтверждают многочисленные аналитические исследования.А как вы считаете? Стоит ли Samsung менять названия своих флагманов?