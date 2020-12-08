





Вскоре после того, как новые модели iPhone 12 были выпущены без адаптеров питания, Samsung опубликовала рекламу, высмеивающую отсутствие зарядного устройства. Судя по всему, теперь южнокорейская компания планирует пойти по стопам купертиновцев и отказаться от адаптеров для своих смартфонов следующего поколения.Ранее слухи указывали, что грядущие устройства из серии Galaxy S21 не получат зарядник или наушники в коробке, что в свою очередь было подтверждено нормативной информацией. В документации бразильского регулятора ANATEL содержится упоминание, что все три новых смартфона Samsung поступят в продажу без адаптеров и гарнитуры в комплекте.Таким образом Samsung повторит решение Apple. Напомним, комплекты модельного ряда iPhone 12 лишены наушников EarPods и адаптера питания, за исключением некоторых стран, где наличие аксессуаров обусловлено законодательно. Купертиновцы заявили, что комплект айфонов внезапно «похудел» по экологическим причинам. Несмотря на это, есть предположение, что Apple отказалась от комплектных гарнитур и адаптеров, чтобы снизить расходы из-за стоимости чипов 5G, используемых в новых iPhone.Samsung также может прекратить оснащение своих смартфонов наушниками и адаптерами питания, чтобы сэкономить немного денег, предлагая аксессуары за отдельную плату, как это делает Apple.Напомним, в прошлом южнокорейская компания высмеивала некоторые решения Apple, прежде чем сделать то же самое. Например, отказ от 3,5 мм порта для наушников. Ожидается, что новый модельный ряд смартфонов Galaxy дебютирует в январе. Мы уже начали запасаться адаптерами от предыдущего поколения устройств, а вы?