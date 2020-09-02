

















Большинство актуальных моделей мобильных устройств от Samsung поддерживают беспроводную зарядку. Южнокорейский производитель ранее выпустил беспроводное зарядное устройство Duo, которое позволяло заряжать одновременно два гаджета. Новая зарядка Samsung Wireless Charger Trio, как понятно из названия, сможет заряжать три устройства одновременно.Samsung официально представила новое устройство в рамках виртуального мероприятия Life Unstoppable. Компания не раскрыла подробных характеристик Wireless Charger Trio. Судя по опубликованным изображениям, зарядка сможет заряжать три устройства одновременно, например, смартфон, часы и наушники.Новинка поддерживает стандарт беспроводной зарядки Qi, а это означает, что Trio можно использовать для зарядки устройств от других производителей с поддержкой этой технологии. Зарядка в ближайшее поступит в продажу, а её стоимость составит 99 евро.