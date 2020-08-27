Компания Samsung запланировала на 1 сентября ещё одно мероприятие — Unpacked Part 2. В августе она представила смартфоны серии Galaxy Note9 и ещё несколько новинок, но не стала раскрывать подробности о складном Galaxy Z Fold2 5G, отложив его презентацию на более поздний срок.
На Unpacked Part 2 состоится полноценный анонс Galaxy Z Fold2 5G. Samsung покажет, как выглядит этот смартфон, расскажет обо всех его особенностях, а также раскроет, по какой цене он будет продаваться и когда стартуют продажи.
Некоторые детали уже известны из более раннего анонса на сайте Samsung. Galaxy Z Fold2 5G получил процессор Snapdragon 865 Plus со встроенным модемом 5G, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256-гигабайтный накопитель и аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с быстрой, беспроводной и реверсивной зарядкой. Внешний экран — 6,23 дюйма с разрешением 2260×816 пикселей (у первой модели был 4,6 дюйма), внутренний — 7,6 дюйма с разрешением 2213×1689 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитой стеклом Gorilla. Фронтальная камера 10-мегапиксельная и размещена в небольшом вырезе экрана, а основная камера тройная — все её модули 12-мегапиксельные, главному аккомпанируют ширик и телевик. В качестве операционной системы используется Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5 и адаптацией приложений в зависимости от того, на каком экране они запущены — внешнем или сдвоенном.
По слухам, Galaxy Z Fold2 5G будет продаваться в Европе за 1999 евро, что значительно выше стоимости первой модели, но эта информация ещё не потдверждена.
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