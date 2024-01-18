Samsung представила флагманские смартфоны серии Galaxy S24. Цены в России уже известны





Компания Samsung провела презентацию новых устройств. На ней показаны три флагманских смартфона из серии Galaxy S24 и смарт-кольцо Galaxy Ring, а также рассказано о нейросетевых возможностях технологии Galaxy AI, которая появится в новинках.



Galaxy S24







В Galaxy S24 используется AMOLED-экран диагональю 6,2 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 2600 нит, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитой стеклом Gorilla Glass Victus 2. В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, 8 ГБ оперативной памяти, накопитель 128, 256 ГБ или 512 ГБ, модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM, GPS / ГЛОНАСС и аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч. Основная камера делает снимки с разрешением до 50 Мп и дополнена 10-мегапиксельным телевиком с 3-кратным оптическим зумом и широкоуголкой на 12 Мп со 120-градусным охватом, а фронтальная камера тоже 12-мегапиксельная.





В Galaxy S24+ используется AMOLED-экран диагональю 6,7 дюйма с разрешением Quad HD+, частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 2600 нит, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитой стеклом Gorilla Glass Victus 2. В смартфоне установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 256 или 512 ГБ, модули Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM, GPS / ГЛОНАСС и аккумулятор ёмкостью 4900 мА·ч. Набор камер такой же, как у более простой модели.







В Galaxy S24 Ultra используется AMOLED-экран диагональю 6,8 дюйма с разрешением Quad HD+, частотой обновления до 120 Гц, яркостью до 2600 нит, встроенным сканером отпечатков пальцев и защитой стеклом Gorilla Glass Armor. В смартфоне установлен модифицированный (слегка разогнанный) процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель 256, 512 ГБ или 1 ТБ, модули Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, eSIM, GPS / ГЛОНАСС и аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч. Основная камера делает снимки с разрешением до 200 Мп и дополнена двумя телевиками (10 Мп с зумом x3 и 50 Мп с зумом x5), а также широкоуголкой на 12 Мп. Фронтальная камера 12-мегапиксельная.







Все смартфоны поддерживают 45-ваттную проводную, 15-ваттную беспроводную и 4,5-ваттную обратную зарядку. Корпусы Galaxy S24 и Galaxy S24+ выполнены из алюминия и закруглены по углам вместе с OLED-матрицей, а Galaxy S24 Ultra получил более лёгкий и прочный титановый корпус без закруглений, поэтому экран в нём прямоугольный. В некоторых странах мира Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут продаваться в версиях с процессором Exynos 2400 собственной разработки Samsung, а Galaxy S24 Ultra выпущен для всех рынков только с чипом Qualcomm. В качестве операционной системы в новинках использован Android 14 с фирменной оболочкой OneUI 6.1, причём компания Samsung обещает выпускать программные обновления для этих моделей на протяжении семи лет.





Продажи линейки Galaxy S24 в некоторых странах мира начнутся 25 января, а в Россию их привезут чуть позднее. Российские магазины уже начали принимать предварительные заказы по ориентировочным ценам:





Galaxy S24 (128 ГБ) — 89 990 р.

Galaxy S24 (256 ГБ) — 97 990 р.

Galaxy S24+ (256 ГБ) — 111 990 р.

Galaxy S24+ (512 ГБ) — 124 990 р.

Galaxy S24 Ultra (256 ГБ) — 146 990 р.

Galaxy S24 Ultra (512 ГБ) — 159 990 р.

Galaxy S24 Ultra (1 ТБ) — 189 990 р.

Это смарт-кольцо, заменяющее фитнес-браслеты. С его помощью можно отслеживать активность и получать информацию о своём физическом состоянии. Оно будет работать в связке с сервисом Samsung Health, который в ближайшее время получит крупное обновление. Полноценный анонс этого продукта запланирован на лето 2024 года.Galaxy AI — это возможности искусственного интеллекта и нейросети Gemini Nano от компании Google, которые интегрированы в смартфоны серии Galaxy S24, а в дальнейшем появятся в других устройствах Samsung. ИИ сможет в режиме реального времени переводить речь в телефонных звонках при общении с иностранцами, составлять текст на заданную тематику или переделывать его в иной стилистике и редактировать изображения (например, перемещая объекты на снимке или убирая лишние детали).

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