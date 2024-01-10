На смартфоны Samsung Galaxy приходит полезнейшая опция из iPhone

Фото: SamMobile



Компания Samsung анонсировала новую функцию для своих смартфонов. О ней пишет The Verge.



Речь идет о возможности использовать смартфон в качестве веб-камеры для компьютера. Такая опция появилась в iPhone с приходом iOS 16 и macOS Ventura, и работает она строго внутри экосистемы Apple — то есть, использовать iPhone как «вебку» на ПК с Windows без стороннего софта не получится.







Согласно источнику, Samsung, похоже, вдохновилась этим нововведением и вскоре добавит аналогичную фичу в OneUI. Смартфоны Galaxy смогут «бесшовно» подключаться к Windows и работать как беспроводная веб-камера без сторонних приложений и сервисов. Анонс случился на CES 2024.



Директор Samsung рассказал, что владельцы Galaxy смогут использовать как основную, так и фронтальную камеру для этой цели, а также включать размытие фона и автоматическое кадрирование изображения — еще одна функция, подсмотренная в iOS.



К сожалению, всё вышеперечисленное гарантировано получат только флагманские новинки Galaxy 2024 года и новее. Придет ли опция на более старые модели, пока неясно.