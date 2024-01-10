На смартфоны Samsung Galaxy приходит полезнейшая опция из iPhone

Олег

Galaxy

Фото: SamMobile

Компания Samsung анонсировала новую функцию для своих смартфонов. О ней пишет The Verge.

Речь идет о возможности использовать смартфон в качестве веб-камеры для компьютера. Такая опция появилась в iPhone с приходом iOS 16 и macOS Ventura, и работает она строго внутри экосистемы Apple — то есть, использовать iPhone как «вебку» на ПК с Windows без стороннего софта не получится.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Согласно источнику, Samsung, похоже, вдохновилась этим нововведением и вскоре добавит аналогичную фичу в OneUI. Смартфоны Galaxy смогут «бесшовно» подключаться к Windows и работать как беспроводная веб-камера без сторонних приложений и сервисов. Анонс случился на CES 2024.

Директор Samsung рассказал, что владельцы Galaxy смогут использовать как основную, так и фронтальную камеру для этой цели, а также включать размытие фона и автоматическое кадрирование изображения — еще одна функция, подсмотренная в iOS.

К сожалению, всё вышеперечисленное гарантировано получат только флагманские новинки Galaxy 2024 года и новее. Придет ли опция на более старые модели, пока неясно.  

3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
The Verge
Cсылки по теме:
Самое обидное нововведение в смартфонах Samsung Galaxy подтверждено 😢
Популярный смартфон Samsung Galaxy получил OneUI 6.0 эксклюзивно для России
Так будет выглядеть Samsung Galaxy S24 Ultra. Ничего не напоминает?

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», но они используют его максимально гадко
На Android приходит удобнейшая кнопка, о которой владельцы iPhone только мечтают
OneUI 6.0 приносит полезный переключатель владельцам Samsung Galaxy
В Google Chrome появилась скрытая, но очень полезная функция. Вот как включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии