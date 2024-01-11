Смартфоны Samsung Galaxy впервые обойдут iPhone по самому важному параметру

Фото: SamMobile



Компания Samsung рассчитывает обойти iPhone по производительности в ближайшие пару лет. Об этом пишет SamMobile.



Как известно, SoC от Apple всегда опережают флагманские чипы конкурентов от Qualcomm и MediaTek по производительности. Например, iPhone 15 Pro обходит самый свежий Snapdragon 8 Gen 3 в бенчмарках примерно на 30%. Однако так будет не всегда.







Согласно источнику, Samsung неспроста запланировала вернуть свои смартфоны на чипы Exynos. Компания ждет большого прорыва — к 2025 году должны представить новейшее ядро Cortex-X5, которое принесет самый масштабный прирост производительности за последние 5 лет.



Именно на этом ядре будет основан будущий 3-нм чип Samsung Exynos 2500, который будет интегрирован в линейку Galaxy S25. Сама ARM планирует «устранить разрыв в производительности между процессорами, разработанными Arm, и специальными реализациями Arm», имея в виду чипы от Apple. Так что у фанатов Samsung есть все шансы в ближайшие пару лет получить флагман Galaxy, который наконец обойдет iPhone.