Смартфоны Samsung Galaxy впервые обойдут iPhone по самому важному параметру

Олег

Galaxy

Фото: SamMobile

Компания Samsung рассчитывает обойти iPhone по производительности в ближайшие пару лет. Об этом пишет SamMobile.

Как известно, SoC от Apple всегда опережают флагманские чипы конкурентов от Qualcomm и MediaTek по производительности. Например, iPhone 15 Pro обходит самый свежий Snapdragon 8 Gen 3 в бенчмарках примерно на 30%. Однако так будет не всегда.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Согласно источнику, Samsung неспроста запланировала вернуть свои смартфоны на чипы Exynos. Компания ждет большого прорыва — к 2025 году должны представить новейшее ядро Cortex-X5, которое принесет самый масштабный прирост производительности за последние 5 лет.

Именно на этом ядре будет основан будущий 3-нм чип Samsung Exynos 2500, который будет интегрирован в линейку Galaxy S25. Сама ARM планирует «устранить разрыв в производительности между процессорами, разработанными Arm, и специальными реализациями Arm», имея в виду чипы от Apple. Так что у фанатов Samsung есть все шансы в ближайшие пару лет получить флагман Galaxy, который наконец обойдет iPhone. 

-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
SamMobile
Cсылки по теме:
На смартфоны Samsung Galaxy приходит полезнейшая опция из iPhone
Власти не смогли отучить россиян от iPhone и переманить на китайские смартфоны
Самое обидное нововведение в смартфонах Samsung Galaxy подтверждено 😢

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», но они используют его максимально гадко
На Android приходит удобнейшая кнопка, о которой владельцы iPhone только мечтают
OneUI 6.0 приносит полезный переключатель владельцам Samsung Galaxy
В Google Chrome появилась скрытая, но очень полезная функция. Вот как включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2916
tellurian
Apple будет всё это врем стоять и ждать? :)
Они тоже развивают и будь развивать свои процессоры.
Сегодня в 14:37
#
Lord
+578
Lord
Ключевое слово — рассчитывают. Я думаю все стараются перегнать.
Сегодня в 14:45
#
st00p1dm0nkey
+4186
st00p1dm0nkey
Я не спец в процессорах и прочем, но смотрел интересный ролик на канале droider ( про разные технологии создания процессоров, может как раз самсунг и выстрелит в ближайшем будущем…но это не точно 🤙
Сегодня в 14:54
#
+72
AID_001441.8a2dcbe2023c4179bb9537eb373202fd.1301
Статья ни о чем… ибо совершенно монопенисуально какой проц будет в очередном андроид-смартфоне… это просто очередной андроид…😂
час назад в 19:50
#