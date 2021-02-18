В «МегаФоне» при сдаче одного или нескольких гаджетов по программе трейд-ин можно купить новый смартфон Samsung Galaxy M31s или Galaxy M21 со скидкой и дополнительной выгодой 4000/ 2000 руб. соответственно. К гарантированной скидке 4000/ 2000 руб. (в зависимости от модели приобретаемого смартфона) прибавляется скидка от оценочной стоимости одного или нескольких гаджетов, сданных в рамках программы. Если сдаваемое устройство дорогое и в хорошем состоянии, то клиент может получить скидку до 100% от стоимости нового смартфона.
Воспользовавшись предложением «МегаФона», можно выгодно приобрести подарок себе или порадовать близких на ближайшие праздники – 23 февраля и 8 марта. Приобрести смартфон по акции могут действующие и новые абоненты тарифов линейки #БезПереплат и «Включайся!» (кроме «Открывай») при пополнении баланса на сумму 1000 рублей (для Galaxy M31s) или 500 рублей (для Galaxy M21).
В акции участвуют Samsung Galaxy серии М:
- Samsung Galaxy М31s толщиной 9,3 мм и весом 203 г., доступен в черном и синем цветах. Основная камера – это четыре модуля (64 + 12 + 5 + 5 МП) с сенсором изображения высокого разрешения Sony IMX682. С мощным аккумулятором 6 000 мАч устройство работает без подзарядки весь день. Смартфон можно разблокировать при помощи сканера лица или отпечатка пальца.
- Samsung Galaxy M21 оснащается 4 ГБ оперативной памяти и внутреннюю память объемом 64 ГБ, доступен в трех цветах: синем, черном и бирюзовом. Основная камера – это три модуля (48 + 8 + 5 МП), фронтальная камера – 20 МП. Батарея емкостью 6 000 мАч.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru