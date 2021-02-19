





Компания Samsung планирует выпустить на рынок ноутбук Galaxy Book Go, в основе которого будут лежать две ARM SoC от Qualcomm: в базовой версии с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ это будет Snapdragon 7c, в топовой версии с 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ будет Snapdragon 8cx (Gen.X).На утекшем слайде можно видеть, что новая версия Snapdragon 8cx в тестах на 10-30% быстрее неназванного Core i5, то есть проблем с производительностью у нового ультрабука не будет. Что касается остальных характеристик, то Galaxy Book Go получит 14'' экран с разрешением 1920х1080, а в продажу он поступит в мае. Работать ноутбук будет на полноценной Windows 10 Home.