Samsung представляет Galaxy S21 FE 5G. Новинка отличается рядом характерных особенностей флагманской серии.
Новинка получила узнаваемый дизайн. Рамка Contour–Cut сочетается с основной камерой устройства, создавая единый образ. Смартфон доступен в четырех новых расцветках — зеленый, фиолетовый, белый и серый. Толщина корпуса S21 FE составляет всего 7,9 мм.
Для геймеров в смартфоне предусмотрена высокая частота отклика 240 Гц, а частота обновления дисплея Dynamic AMOLED 2X — 120 Гц. Аккумулятор на 4500 мАч дополнен функцией быстрой зарядки мощностью 25 Вт. По словам производителя, она обеспечивает зарядку до 50% за 30 минут.
Камера получила расширенные настройки ночного режима. Разрешение селфи-камеры составляет 32 МП. Есть встроенный улучшайзер — AI Face Restoration. А благодаря функции двойной записи можно снимать одновременно на основной и фронтальный объектив.
Технические характеристики
- Экран: 6,4-дюймовый FHD+ Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц
- Безопасность: оптический сканер отпечатка пальца
- Габариты: 74,5 x 155,7 x 7,9 мм, 177 г
- Основная камера: ультраширик 12 МП со светосилой f/2.2; широкоугольный объектив с 12 МП, f/1.8 и Dual Pixel AF; телевик на 8 МП с 30-кратным зумом и f/2.4
- Фронтальная камера: 32 МП с f/2.4
- Процессор: 5-нм 64-битный восьмиядерный
- Аккумулятор: 4500 мАч
- Память: 128/6 ГБ, 256/8 ГБ
- ОС: Android 12
- Защита: IP68
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