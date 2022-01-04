Galaxy S21 FE

Samsung представляет Galaxy S21 FE 5G. Новинка отличается рядом характерных особенностей флагманской серии.

Новинка получила узнаваемый дизайн. Рамка Contour–Cut сочетается с основной камерой устройства, создавая единый образ. Смартфон доступен в четырех новых расцветках — зеленый, фиолетовый, белый и серый. Толщина корпуса S21 FE составляет всего 7,9 мм.

Для геймеров в смартфоне предусмотрена высокая частота отклика 240 Гц, а частота обновления дисплея Dynamic AMOLED 2X — 120 Гц. Аккумулятор на 4500 мАч дополнен функцией быстрой зарядки мощностью 25 Вт. По словам производителя, она обеспечивает зарядку до 50% за 30 минут.

Galaxy S21 FE

Камера получила расширенные настройки ночного режима. Разрешение селфи-камеры составляет 32 МП. Есть встроенный улучшайзер — AI Face Restoration. А благодаря функции двойной записи можно снимать одновременно на основной и фронтальный объектив.

Технические характеристики
  • Экран: 6,4-дюймовый FHD+ Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц
  • Безопасность: оптический сканер отпечатка пальца
  • Габариты: 74,5 x 155,7 x 7,9 мм, 177 г
  • Основная камера: ультраширик 12 МП со светосилой f/2.2; широкоугольный объектив с 12 МП, f/1.8 и Dual Pixel AF; телевик на 8 МП с 30-кратным зумом и f/2.4
  • Фронтальная камера: 32 МП с f/2.4
  • Процессор: 5-нм 64-битный восьмиядерный
  • Аккумулятор: 4500 мАч
  • Память: 128/6 ГБ, 256/8 ГБ
  • ОС: Android 12
  • Защита: IP68
В России Galaxy S21 FE 5G поступит в продажу 4 января 2022 года. Новинку можно будет приобрести в официальном интернет-магазине Samsung и у партнеров по цене от 54 990 р.


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