Технические характеристики

Экран : 6,4-дюймовый FHD+ Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц

: 6,4-дюймовый FHD+ Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц Безопасность : оптический сканер отпечатка пальца

: оптический сканер отпечатка пальца Габариты : 74,5 x 155,7 x 7,9 мм, 177 г

: 74,5 x 155,7 x 7,9 мм, 177 г Основная камера : ультраширик 12 МП со светосилой f/2.2; широкоугольный объектив с 12 МП, f/1.8 и Dual Pixel AF; телевик на 8 МП с 30-кратным зумом и f/2.4

: ультраширик 12 МП со светосилой f/2.2; широкоугольный объектив с 12 МП, f/1.8 и Dual Pixel AF; телевик на 8 МП с 30-кратным зумом и f/2.4 Фронтальная камера : 32 МП с f/2.4

: 32 МП с f/2.4 Процессор : 5-нм 64-битный восьмиядерный

: 5-нм 64-битный восьмиядерный Аккумулятор : 4500 мАч

: 4500 мАч Память : 128/6 ГБ, 256/8 ГБ

: 128/6 ГБ, 256/8 ГБ ОС : Android 12

: Android 12 Защита: IP68







Samsung представляет Galaxy S21 FE 5G. Новинка отличается рядом характерных особенностей флагманской серии.Новинка получила узнаваемый дизайн. Рамка Contour–Cut сочетается с основной камерой устройства, создавая единый образ. Смартфон доступен в четырех новых расцветках — зеленый, фиолетовый, белый и серый. Толщина корпуса S21 FE составляет всего 7,9 мм.Для геймеров в смартфоне предусмотрена высокая частота отклика 240 Гц, а частота обновления дисплея Dynamic AMOLED 2X — 120 Гц. Аккумулятор на 4500 мАч дополнен функцией быстрой зарядки мощностью 25 Вт. По словам производителя, она обеспечивает зарядку до 50% за 30 минут.Камера получила расширенные настройки ночного режима. Разрешение селфи-камеры составляет 32 МП. Есть встроенный улучшайзер — AI Face Restoration. А благодаря функции двойной записи можно снимать одновременно на основной и фронтальный объектив.В России Galaxy S21 FE 5G поступит в продажу 4 января 2022 года. Новинку можно будет приобрести в официальном интернет-магазине Samsung и у партнеров по цене от 54 990 р.