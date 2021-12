Компания Samsung выпустила стабильные сборки обновления One UI 4.0 для смартфонов Galaxy S10e, Galaxy S10 и Galaxy S10+. В настоящее время апдейт доступен в Германии и некоторых других странах, а скоро появится по всему миру, в том числе в России. Он носит номер G97xFXXUEGULB и включает в себя самый свежий патч безопасности Android от декабря 2021 года.Ранее обновление One UI 4.0 было выпущено для моделей Galaxy S21, Galaxy S20 и Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 3, Flip 3 и Galaxy S20 FE. Ожидается, что оно станет доступно на смартфонах линейки Galaxy Note 10.Прошивка One UI 4.0 основана на Android 12, поэтому содержит большую часть нововведений, реализованных в этом обновлении (например, новый интерфейс с динамической смена темы оформления). В ней также есть эксклюзивные настройки и приложения Samsung, причём набор возможностей зависит от рынка дистрибуции и отличается от страны к стране.