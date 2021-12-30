Компания Samsung стала лидером российского рынка планшетов: по данным российских ритейлеров за ноябрь 2021 года, устройства компании заняли долю 36,8% в денежном выражении. Годовой рост продаж планшетов южнокорейского производителя вырос более чем на 60% в штучном выражении, что помогло возглавить рынок.
В ноябре 2021 года Samsung лидирует на рынке планшетов в ценовых сегментах от 10 до 20 тыс. рублей (доля 57,5%) и от 20 до 40 тыс. рублей (доля 44,3%), согласно статистике компании «М.Видео». По данным мониторинга розничных продаж ведущей компании по исследованиям и анализу данных GfK, за 11 месяцев 2021 года доля продаж планшетов марки Samsung в штуках достигла 29%. Рост продаж устройств Samsung составил более 60% по сравнению с тем же периодом 2020 года, а рост оборота в рублях – более 70%.
Напомним, в 2021 году в продажу поступил планшет Galaxy Tab S7 FE с большим 12,4-дюймовым экраном, электронным пером S Pen в комплекте и возможностью подключения чехла-клавиатуры. Летом Samsung также выпустила доступное мобильное устройство для гейминга и просмотра контента Galaxy Tab A7 Lite.
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Планшет это только iPad )
+15₽))
По факту почему не показали лидеров в другой ценовой категории или кто на втором и третьем месте. А так самсунг, самсунг и самсунг.